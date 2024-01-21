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المطران عوده: على كلّ لبناني أن يحفظ طاقاته من أجل بلده فلا يضحّي بنفسه ولا يستهين بحياته من أجل قضية، مهما كانت عادلة، غير قضيّة وطنه

Lebanon 24
21-01-2024 | 05:24
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