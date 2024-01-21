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الحكومة الإسرائيلية: أموال الضرائب لن تحوّل إلى الفلسطينيين إلّا بموافقة وزير المال الإسرائيلي

Lebanon 24
21-01-2024 | 05:44
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