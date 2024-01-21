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مسؤول بالسلطة الفلسطينية: أي شروط تضعها إسرائيل تمنع السلطة من الدفع لأهلنا في غزة مرفوضة من جانبنا (الحدث)

Lebanon 24
21-01-2024 | 05:58
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