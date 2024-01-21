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"وول ستريت جورنال" عن قيادي في "حماس": لا تقدم حقيقي بالمفاوضات بشأن المحتجزين ووقف الحرب

Lebanon 24
21-01-2024 | 08:31
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