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وزير الخارجية السعودي لشبكة "سي ان ان": نركّز بشدة على وقف التصعيد في قطاع غزة
Lebanon 24
21-01-2024
|
10:30
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