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وزير الخارجية السعودي لشبكة "سي ان ان": نركّز بشدة على وقف التصعيد في قطاع غزة

Lebanon 24
21-01-2024 | 10:30
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