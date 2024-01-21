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"الحدث" عن موقع "أكسيوس": مستشار بايدن يزور مصر وقطر لدفع مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل المحتجزين في غزة

Lebanon 24
21-01-2024 | 10:32
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