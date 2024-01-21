Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق نار عشوائي في إسطنبول يسفر عن إصابة شخصين

Lebanon 24
21-01-2024 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار عند الحدود مع سوريا وإصابة شخصين.. ماذا يحصل؟
lebanon 24
21/01/2024 19:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن وسائل إعلام روسية: مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بمدرسة في مدينة بريانسك الروسية
lebanon 24
21/01/2024 19:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب أحد المساجد... تبادل إطلاق نار بين شخصين
lebanon 24
21/01/2024 19:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب محطة محروقات... إشكال وإطلاق نار وإصابة شخص
lebanon 24
21/01/2024 19:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:03 | 2024-01-21
11:45 | 2024-01-21
11:41 | 2024-01-21
11:30 | 2024-01-21
11:30 | 2024-01-21
11:04 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24