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موقع "واللا": وزارة الدفاع الإسرائيلية تعمل على خطة لإيواء نحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية قد تضطر الحكومة لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله

Lebanon 24
21-01-2024 | 11:30
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