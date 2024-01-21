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الجزيرة نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعلن رفضه القاطع لشروط حماس لصفقة تبادل أسرى

Lebanon 24
21-01-2024 | 11:45
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