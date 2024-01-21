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وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: العملية العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر وتتوسع

Lebanon 24
21-01-2024 | 14:04
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