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المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى الاستهداف الإسرائيلي بالمزة إلى 13 بينهم 5 إيرانيين

Lebanon 24
21-01-2024 | 14:28
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