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مصادر إعلامية فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس إلى 10

Lebanon 24
21-01-2024 | 16:47
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