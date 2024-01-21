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"يديعوت أحرنوت": رئيس الموساد يقدم إحاطة لمجلس الحرب غداً الاثنين بشأن التقدّم في صفقة تبادل أسرى مع حماس

Lebanon 24
21-01-2024 | 17:14
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