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"أكسيوس" عن مسؤولين بإدارة بايدن: إبرام اتفاق لإطلاق المختطفين قد يكون السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
21-01-2024 | 17:36
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