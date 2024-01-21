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الجيش الاسرائيلي يقتحم مدينة الظاهرية جنوب الخليل وسط إطلاق رصاص حي ويدهم عدداً من المنازل
Lebanon 24
21-01-2024
|
17:54
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