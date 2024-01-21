Advertisement

أخبار عاجلة

وصول 12 شهيداً بينهم 3 أطفال وسيدة إلى مستشفى ناصر في خان يونس جراء القصف والغارات الإسرائيلية

Lebanon 24
21-01-2024 | 18:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول أكثر من 40 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المحافظة الوسطى بقطاع غزة
lebanon 24
22/01/2024 09:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول شهيد وإصابات لمستشفى ناصر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط خانيونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
22/01/2024 09:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تبادل إطلاق نار على الحدود مع مصر جراء وصول مشتبه فيهم بينهم مسلحون للمنطقة الحدودية
lebanon 24
22/01/2024 09:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول عشرات الإصابات إلى مستشفى العودة بالنصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي
lebanon 24
22/01/2024 09:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:17 | 2024-01-22
01:35 | 2024-01-22
01:11 | 2024-01-22
00:39 | 2024-01-22
00:26 | 2024-01-22
23:57 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24