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وزير الخارجية الفرنسي: تصريحات نتنياهو الأخيرة مثيرة للقلق ويجب أن تكون هناك دولة للفلسطينيين وليس هناك احتلال بلا نهاية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-01-2024 | 05:24
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