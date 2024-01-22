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صحة غزة: عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وفرق الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم (الشرق)

Lebanon 24
22-01-2024 | 06:01
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