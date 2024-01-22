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نتنياهو لوزير الدفاع الفرنسي: إبعاد حزب الله عن الحدود هدف بالنسبة لإسرائيل (العربية)

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:07
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