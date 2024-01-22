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شهيد و3 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:34
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