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إسرائيل اقترحت على الاتحاد الأوروبي بناء جزيرة للفلسطينيين في البحر المتوسط (العربية)

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:52
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