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القناة 13 الإسرائيلية: 60% من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الشمال يخشون العودة إلى منازلهم (الجزيرة)

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:58
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