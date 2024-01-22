رويترز: ألمانيا تلغي مؤقتا شرط تصريح الإقامة للإسرائيليين لمدة 3 أشهر دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تمديد إقامة (الجزيرة)

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