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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقول إن "الخطوط الحمراء لدى حكومة نتنياهو تنحسر وتتحول إلى اللون الوردي" (الشرق)

Lebanon 24
22-01-2024 | 09:01
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