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حزب الله: استهدفنا موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه اصابات مباشرة
Lebanon 24
22-01-2024
|
09:20
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