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وزير خارجية فلسطين: لن نقبل من الاتحاد الأوروبي بأقل من إدانة تصريحات نتنياهو (العربية)

Lebanon 24
22-01-2024 | 09:22
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