السفير السعودي وليد بخاري ألغى موعد السفراء الخمس في عين التينة وسيحضر هو بدلاً من السفراء للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً عند الساعة ١٢ ظهراً (أم تي في)

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