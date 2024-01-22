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تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي: مماطلة نتنياهو في قبول مطالب واشنطن جزء من إدارته للعلاقات خلال الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:33
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