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إعلام إسرائيلي: فشل اقتراح في الكنيست بحجب الثقة عن نتنياهو (العربية)

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:47
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