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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: الطرف الفلسطيني كانت متمسكًا بالإرهاب وقيادته تدعم الإرهاب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-01-2024 | 11:27
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