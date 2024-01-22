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حمدان: لقد آن الأوان لأن تقطع يد الاحتلال التي تعتدي على أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الذي سيكلل المواجهة بنصر حاسم

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:32
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