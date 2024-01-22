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حمدان: لا يمكن التفاؤل حتى اللحظة في نجاح أي مبادرة مع استمرار نتنياهو في سلوكه

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:33
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