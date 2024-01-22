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"لبنان24": قصفٌ إسرائيلي في هذه الأثناء على أطراف بلدات يارون وراميا وعيتا الشعب - جنوب لبنان

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:44
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