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مسؤول عسكري أميركي لـ"الحرة": نحن على علم بالتقارير حول استهداف سفينة أميركية في خليج عدن ونتحقق من صحتها

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:47
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