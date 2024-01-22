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الخارجية الأميركية: نعتقد أن إسرائيل لديها المسؤولية لاتخاذ كل الإجراءات لتجنب الإضرار بالمدنيين في عمليتها العسكرية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:50
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