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قصف مدفعي على شمال غزة تركز على مدينة بيت لاهيا وغرب مخيم جباليا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-01-2024 | 13:13
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