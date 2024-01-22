Advertisement

أخبار عاجلة

جنود العدو الإسرائيلي يعتدون على شابين فلسطينيين في بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-01-2024 | 15:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة صوريف شمال الخليل في الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
23/01/2024 00:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة عسكرية راجلة من جيش العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة قبلان جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
23/01/2024 00:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يطلق النار على شابين فلسطينيين قرب غوش عتصيون شمال الخليل
lebanon 24
23/01/2024 00:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً قتل ثلاثة فلسطينيين في مستوطنة أدورا غربي الخليل بالضفة الغربية (التلفزيون العربي)
lebanon 24
23/01/2024 00:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:35 | 2024-01-22
17:32 | 2024-01-22
17:30 | 2024-01-22
17:29 | 2024-01-22
17:15 | 2024-01-22
16:38 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24