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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: ننتظر رد "حماس" ومتفائلون بحذر بشأن إحراز تقدم بشأن الصفقة بالأيام المقبلة

Lebanon 24
22-01-2024 | 15:15
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