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كتائب القسام: الطائرات الاسرائيلية قصفت دبابة بمن فيها من جنود بعد فشل قوة إنقاذ في سحبها إثر استهدافنا لها (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
22-01-2024 | 15:50
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