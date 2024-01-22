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الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية

Lebanon 24
22-01-2024 | 15:52
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