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إسرائيل تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة (وكالة الصحافة الفرنسية)

Lebanon 24
22-01-2024 | 15:58
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