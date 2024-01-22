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"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع الفرنسي أبلغ إسرائيل بأن باريس تدرس خطوات لمنع نشوب حرب مع "حزب الله"

Lebanon 24
22-01-2024 | 16:37
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