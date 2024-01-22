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إستشهاد وإصابة العشرات جراء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ109 على التوالي

Lebanon 24
22-01-2024 | 18:32
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