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مسؤول عسكري أميركي رفيع: إيران زوّدت الحوثيين بالسلاح والتدريب والخبرات وبعثنا رسائل بأن هذه الأنشطة غير مقبولة

Lebanon 24
22-01-2024 | 18:43
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