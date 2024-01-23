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نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش بدأ تحقيقا في الكارثة

Lebanon 24
23-01-2024 | 02:46
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