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وزير الخارجية الإسرائيلي: صباح مرير والحزن والأسى ثقيلان جدا ولا يمكن تحملهما

Lebanon 24
23-01-2024 | 03:44
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