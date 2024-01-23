Advertisement

أخبار عاجلة

رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة المقاومة تستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للمرة الثانية... "الحزب" يستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية
lebanon 24
23/01/2024 13:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: القصف الصاروخي الأخير من لبنان استهدف قاعدة "ميرون" الجوية (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/01/2024 13:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: حجم التكتّم عند العدو ينعكس من خلال عدم اعترافه باستهداف قاعدة ميرون التي استهدفتها المقاومة في لبنان
lebanon 24
23/01/2024 13:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الاسرائيلي: أضرار لحقت بقاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو في ميرون نتيجة للهجوم الصاروخي الذي شن من لبنان
lebanon 24
23/01/2024 13:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:00 | 2024-01-23
05:48 | 2024-01-23
05:47 | 2024-01-23
05:43 | 2024-01-23
05:18 | 2024-01-23
05:14 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24