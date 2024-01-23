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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: نرحب ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة وستظل هذه اللحظة التاريخية خالدة في تاريخ وذاكرة الأمة

Lebanon 24
23-01-2024 | 06:24
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