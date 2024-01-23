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نتنياهو: نحن في خضم حرب ظالمة وحققنا إنجازات كبيرة بما فيها استكمال تطويق خان يونس ولكن هناك أيضا أثمان باهظة جدا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-01-2024 | 06:33
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