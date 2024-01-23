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السفير المصري من عين التينة: كانت فرصة للتأكيد على وحدة موقف اللجنة الخماسية وما يحدث في المنطقة من تحديات يُحتّم الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
23-01-2024 | 06:57
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